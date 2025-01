Wallonie : la décrue se confirme, mais la prudence reste de mise sur les routes du pays

La décrue des cours d’eau en Wallonie se poursuit, mettant fin aux alertes de crues. Cependant, les pré-alertes restent en vigueur dans plusieurs zones en raison de débits encore élevés. Les conditions météorologiques, marquées par le gel et le brouillard, compliquent la situation, notamment sur les routes.

Les prévisions météo sont toutefois rassurantes : le temps sec et les températures en baisse annoncés dans les prochains jours devraient ralentir la fonte des neiges et accélérer la décrue.

Si le risque d’inondations majeures est écarté, la vigilance reste de mise avec 21 pré-alertes maintenues sur la carte régionale. Selon le Centre wallon de gestion des risques et des crises, les cours d’eau affichent encore des débits élevés, ce qui pourrait engendrer des inondations localisées, mais sans gravité.

Les inquiétudes liées aux crues se dissipent en Wallonie : plus aucune alerte n’est en vigueur ce soir.

Routes glissantes et brouillard givrant : prudence recommandée

En parallèle, l’Institut Royal Météorologique Belge (IRM) a émis une alerte jaune valable sur l’ensemble du territoire. Les conditions hivernales rendent les routes dangereuses, notamment à cause du gel et du brouillard givrant.

Dans les zones enneigées, où la neige a partiellement fondu dans la journée, des plaques de verglas pourraient se former. Le brouillard givrant attendu dans la soirée réduira la visibilité à moins de 200 mètres par endroits, compliquant encore les déplacements. Des averses de neige localisées pourraient également survenir.

Ces conditions difficiles devraient persister jusqu’à demain, samedi, en début d’après-midi.

Appels à la vigilance

Les autorités appellent les automobilistes à redoubler de prudence, surtout sur les routes secondaires et dans les zones proches des cours d’eau. La prudence est également recommandée aux abords des rivières et des fleuves, en raison des sols encore détrempés et des débits élevés.

Si la situation s’améliore progressivement, la vigilance reste de mise.