30 inspecteurs détachés de la police fédérale pour renforcer la police de Charleroi

Engagée dans la voie du recrutement dit "externe", la zone de police de Charleroi fait face à la longueur des délais entre la déclaration de vacance d'un poste et l'engagement effectif à celui-ci. Pour pallier ces difficultés, sa direction a proposé ainsi de miser temporairement sur des détachements de policiers fédéraux.

La décision du conseil communal va concrétiser cette volonté. Les détachements vaudront pour une durée d'un an renouvelable pour six mois maximum. Les inspecteurs et inspectrices détachés seront répartis dans trois services : le peloton de sécurisation et ordre public (PSO), le service interventions-accidents et enfin les postes de police.