Accord de gouvernement wallon: les dettes vont-elles encore s'alourdir ?

La coalition "Azur", de Georges-Louis Bouchez et de Maxime Prévot, a trouvé un accord de gouvernement wallon. Dans celui-ci, une ligne majeure se trace, celle de la réforme fiscale. Alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne sont déjà endettées, est-ce que cette réforme va augmenter le déficit ?

La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne sont actuellement lourdement endettées. En 2025, elles ont, respectivement, un déficit de 1,34 milliard et 2,49 milliards d'euros pour 2025.

Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévoit ont dévoilé leur accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un focus majeur sur la réforme fiscale. Une question clé reste toutefois : les dettes belges vont-elles encore augmenter ?

Selon les calculs de ce nouveau gouvernement, sans changement des lignes directives actuelles, les dettes en 2029 seraient de 1,55 milliard et 840 millions d'euros.

Mais d'après la projection de Bouchez et Prévot, leurs réformes permettraient de redresser ce budget. En 2029, le déficit budgétaire ne devrait être "plus que" de 1,21 milliard pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quant à la Région wallonne, il serait plus positif avec un bénéfice de 40 millions pour la même année.

Soit un "gain" de 880 millions en Région wallonne et 334 millions en Fédération Wallonie-Bruxelles dans 5 ans.