Accord sur le dossier Azote, les dernières négociations se poursuivent

Les trois partis qui négocient la formation du futur gouvernement flamand, la N-VA, Vooruit et le CD&V, ont conclu leurs travaux sur la thématique de l'environnement, comprenant le dossier de l'azote, confirment plusieurs sources jeudi soir. Pour les négociateurs, il s'agit d'un pas important de franchi. Les trois partis se trouveraient à "mi-chemin" dans les différents nœuds à trancher. La conclusion d'un accord global pourrait dès lors avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi ou dans la journée de vendredi, en fonction de la durée de discussions.

Les négociateurs ont par contre réussi à retirer un caillou important de leur chaussure : le dossier de l'azote. On se dirigerait vers une évolution d'un modèle de dépôt vers un modèle d'émission.

Le formateur de cette nouvelle majorité, le N-VA Matthias Diependaele, rassemble jeudi depuis 11h00 les négociateurs principaux dans une tentative de trancher les derniers nœuds. On évoque notamment la suppression des collèges provinciaux, la réduction du nombre de parlementaires régionaux, du port du voile dans l'enseignement, de la VRT ou encore du bien-être.

À ce stade, il n'est pas encore certain que les négociateurs discuteront au finish ce jeudi soir. Si certains point s'avèrent plus compliqués, une reprise est possible vendredi matin.