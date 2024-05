Alexander De Croo rend hommage aux victimes de la guerre au cimetière d'Arlington

Accompagné de plusieurs centaines de participants, le Premier ministre a d'abord assisté à la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu. Il a ensuite déposé une couronne aux couleurs du drapeau belge sous un soleil radieux, en compagnie de l'ambassadeur de Belgique.

La délégation s'est aussi rendue au mémorial de la Bataille des Ardennes (ou "Battle of the Bulge" aux Etats-Unis). Il s'agit de la bataille la plus importante et la plus sanglante menée par les États-Unis sur le sol européen pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours des six semaines de combats, 19.000 soldats américains ont été tués et près de 60.000 ont été blessés.