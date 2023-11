Anderlecht: dans un contexte de menaces, le MR demande le report du conseil communal

Le MR a demandé jeudi après-midi au bourgmestre de la commune d'Anderlecht de reporter la séance du conseil communal prévue en début de soirée et de convoquer une conférence des chefs de groupe, à la suite des menaces dont plusieurs élus ont fait l'objet. Il demande à ses élus locaux de ne pas y prendre part si cette réunion est maintenue. En début de séance, le chef du groupe Gaëtan Van Goidsenhoven viendra en expliquer les raisons, ont précisé celui-ci, et le président de la Régionale bruxelloise des libéraux francophones, David Leisterh.

Au centre de leur préoccupation: une motion déposée par Ecolo, visant à approuver le port de signes convictionnels dans l'administration, inscrite à l'ordre du jour de la séance.

Pour le MR, dans l'opposition communale, "à moins de 200 jours des élections, personne n'est dupe de la stratégie: Ecolo qui franchit une ligne dans l'ensauvagement du débat public, tente de gagner par les manipulations communautaristes ceux qu'ils ont perdus par leur bilan (Good Move et autres)". Des élus ont été "menacés - ndlr: notamment via les réseaux sociaux, a-t-on constaté par ailleurs - et leur intégrité physique est compromise. L'institution doit se tenir aux côtés de ses élus. Les considérations politiques doivent venir après la sécurité", ont justifié Mm. Van Goidsenhoven et Leisterh.