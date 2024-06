Appel au Premier ministre pour reconnaître l'Etat de Palestine

Vingt-six organisations en Belgique, sous la houlette de l'Association Belgo-Palestinienne et du Mouvement ouvrier chrétien, ont appelé, jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) à reconnaître sans délai l'Etat de Palestine. La Belgique deviendrait ainsi le 13e Etat-membre de l'Union européenne à considérer officiellement la Palestine comme un Etat.

Cette reconnaissance "mettrait en œuvre le droit à l'autodétermination du peuple palestinien reconnu depuis plus de 50 ans et traduirait l'obligation de la Belgique de favoriser la réalisation de ce droit", expliquent les organisations, parmi lesquelles des associations et des syndicats.

Elle permettrait de "confirmer les positions déjà prises par la Belgique au sein de l'ONU, et dans d'autres enceintes internationales, puisqu'elle a voté en faveur de l'admission de la Palestine comme État observateur de l'ONU, comme membre de l'UNESCO, et dernièrement pour la résolution ES-10/23, admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 mai 2024. Cette résolution constate que l'Etat de Palestine remplit les conditions requises pour devenir membre de l'Organisation des Nations Unies".