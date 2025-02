Après le retrait de David Leisterh, voici comment les politiciens espèrent sortir de la crise: "C'est une très bonne méthode"

La crise politique se poursuit à Bruxelles. Pour en sortir, Les Engagés et Groen proposent un duo d'informateurs pour faire table rase et recommencer depuis le début pour tenter de dénouer les sujets problématiques.

"Le PS ne dit pas : "On ne prend pas la main". Ici, ce sont Les Engagés et Groen qui font une proposition d'une phase d'information et je crois que c'est une très bonne méthode", avance Martier Casier, vice-président du PS bruxellois.

Un duo d'informateurs

Face à cette situation de blocage, une initiative a été prise par deux partis cherchant à insuffler un nouveau souffle. Les Engagés et Groen ont proposé un duo d'informateurs, composé de Christophe De Beukelaer et Elke Van den Brandt. Ce tandem inédit commencera leurs consultations dès lundi prochain pour tenter de sortir de l'impasse. Leur méthodologie repose sur une approche différente, visant à remettre à plat les discussions et à reconstruire un dialogue plus neutre et apaisé.

Christophe De Beukelaer, connu pour son expérience au Parlement bruxellois, et Elke Van den Brandt, actuellement ministre bruxelloise de la Mobilité, vont s'atteler à une tâche colossale. Leurs consultations incluront les représentants de pas moins de treize partis politiques de la région, excluant toutefois le Vlaams Belang. Cette volonté de concertation large témoigne de l'ampleur de la démarche, qui vise à identifier les véritables points d'achoppement et à tenter de les dénouer par des discussions franches.

Dans un communiqué commun, le duo a précisé ses priorités : identifier les véritables points de blocage et de tenter de les dépasser par des discussions franches. Cette approche, déjà saluée par plusieurs formations, pourrait permettre de calmer les esprits et de poser les bases d'un consensus. Cependant, cette méthode novatrice est également perçue par certains comme une mission périlleuse, tant les divergences idéologiques semblent insurmontables.