Aux Engagés, "énormément de satisfactions et, ici ou là, quelques déceptions"

Au rayon des résultats "très largement positifs", "nous avons doublé, par rapport à 2018, notre nombre d'élus communaux à Bruxelles et dans les provinces. Nous avons réussi à confirmer nos quatre bourgmestres bruxellois. Nous avons décroché beaucoup plus de majorités absolues", a listé Maxime Prévot.

"Nous avons énormément de satisfactions mais aussi, ici ou là, quelques déceptions", notamment à Mouscron où les centristes restent en tête mais perdent six sièges, a-t-il admis.

Quant au nombre de bourgmestres - une bonne soixantaine -, il égale déjà celui atteint en 2018 alors que de nombreuses négociations doivent encore être menées aux quatre coins du territoire. Pour celles-ci, "je le dis clairement: il n'y a pas de consigne de se tourner vers l'un ou l'autre partenaire. C'est évidemment plus aisé d'avoir une cohérence - par rapport à la Région où Les Engagés ont formé une majorité avec le MR, ndlr - mais ce sont les réalités locales qui dominent et qui doivent être respectées", a affirmé le président des Engagés et bourgmestre de Namur.

Ce dernier n'entend pas non plus "balayer d'un revers de main" le PS, dans la perspective de la nécessaire majorité des deux tiers pour la réforme des provinces au parlement wallon.

"Nous avons pu démontrer qu'il est possible de trouver une alternative. Nous sommes cette alternative crédible et citoyenne", a résumé Maxime Prévot.