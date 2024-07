Bolsonaro a tenté de s'approprier des bijoux d'un total de 1,2 million de dolars,

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a bénéficié d'un système de vente illégale de bijoux et articles de luxe offerts au Brésil et évalués au total à 1,2 million de dollars, selon les conclusions d'une enquête policière publiées lundi.

La semaine dernière, la police fédérale a recommandé l'inculpation de M. Bolsonaro et de 11 autres personnes pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et détournement de fonds, pour les faits survenus entre octobre 2019 et la fin du mandat du dirigeant d'extrême droite en 2022.

Jair Bolsonaro, qui dénonce la pléthore d'enquêtes judiciaires contre lui comme une "persécution", nie avoir commis un quelconque délit dans la gestion des bijoux.