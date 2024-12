"Bonjour" dans un train à Vilvorde: "Quand on habite en Flandre, le moindre des respects est d’apprendre le néerlandais", estime Sammy Mahdi

Au micro de RTL info, Sammy Mahdi indique "Il (Georges Gilkinet) utilise cet élément-là et cette excuse pour maintenant vouloir revoir la législation sur les langues et de revoir quelles langues on doit parler dans quelles communes ou dans quelles communautés", lâche-t-il. "Alors réouvrir des débats communautaires, ce n'est vraiment pas intelligent. Moi ça ne m'a pas dérangé personnellement parce que je parle français, mais pour une communauté, donc pour mon parti politique et pour moi en tant que politicien, oui ça me dérange. Quant à l'habitant de Flandre, le moins de respect c'est d'apprendre le néerlandais."

Pour Sammy Mahdi, quand quelqu'un "vient de Bruxelles ou de la Wallonie ou d'ailleurs dans le monde, pour nous c'est important d'apprendre le néerlandais pour se débrouiller, trouver un travail, s'intégrer".

Le président du CD&V en a profité pour attaquer Georges Gikinet. "Vous savez ce qu'il aurait pu faire? Faire en sorte qu'en Wallonie, les enfants qui sont à l'école, qu'ils apprennent le néerlandais. Parce que c'est bien de faire la morale et la leçon aux Flamands qui veulent qu'on parle le néerlandais en Flandre, mais si en Wallonie entre-temps, on ne fait même pas l'effort d'apprendre le flamand, c'est un manque de respect total..."