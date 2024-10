BRABANT WALLON: Le MR conserve la tête, forte progression des Engagés

La très forte progression est à mettre à l'actif des Engagés qui ont obtenu 24,7% (+15,9pp). Ce résultat leur permet d'ajouter sept sièges pour en compter désormais dix.

Écologistes et socialistes se sont disputés la troisième place avec respectivement 12,4% (-11,2pp) et 12,1% (-2,1pp). Cela représente une chute plus importante pour Ecolo qui ne comptera désormais plus que 4 sièges au lieu des neuf obtenus lors des dernières élections. Les socialistes en perdent quant à eux deux, pour un nouveau total de quatre sièges.

Le PTB a obtenu un score de 6,6% (2 sièges). DéFI a suivi avec 3,1% (1 siège).

BUB Province et LNP ont engrangé respectivement 0,4 et 0,3%. Des résultats qui ne leur permettent pas d'obtenir un siège.