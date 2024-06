BRUXELLES - Le démocrate-chrétien flamand Benjamin Dalle optimiste pour l'avenir

"Nous avons apporté rajeunissement et renouveau. Je suis fier de la campagne que nous avons menée ensemble. Positive, dynamique et unificatrice. Et je suis fier de l'équipe solide et diversifiée de Bruxellois talentueux avec laquelle nous avons mené cette campagne. Tout cela est porteur d'espoir pour l'avenir de notre parti", a-t-il avancé, concédant toutefois avoir espéré convaincre plus d'électeurs dans la capitale.

Avec 6,35% des suffrages, le CD&V est le plus petit parti au Parlement bruxellois. Benjamin Dalle succèdera à Bianca Debaets, qui n'a pas été élue au Parlement flamand où elle se présentait pour ce scrutin.

M. Dalle a félicité les vainqueurs - Groen et l'outsider Team Fouad Ahidar du côté néerlandophone, et le MR et les Engagés, côté francophone. "Il leur appartient désormais de former une coalition. Nous restons disponibles si on peut aider à changer Bruxelles et à organiser une meilleure gouvernance", a-t-il déclaré à Bruzz. "Mais ce n'est pas à nous de décider qui fera partie du gouvernement".