Bruxelles: les candidats néerlandophones présents surtout sur des listes francophones

Le CD&V sera présent avec 33 candidats dans 16 des 19 communes, principalement sur des listes locales (e.a. Liste du Bourgmestre), et souvent avec le parti frère Les Engagés et le MR. A Evere, ce sera sur la Liste du Bourgmestre PS Ridouane Chahid et à Schaerbeek sur celle d'Ecolo-Groen.

Fouad Ahidar, élu dans le groupe linguistique néerlandophone du Parlement bruxellois, est tête de liste à Jette. On trouve dans les listes Ahidar, un certain nombre de conseillers et échevins transfuges parfois anciens et de nombreux candidats francophones.