CHAMBRE - La N-VA se maintient, entre autres à Anvers et en Brabant flamand

Avec plus de la moitié des bureaux de vote dont les bulletins ont été comptés, c'est bien la N-VA qui reste le premier parti flamand dans les élections pour la Chambre. Les nationalistes flamands enregistrent même au niveau du Royaume un bond de 7,88 points de pourcentage, dont une partie cependant devrait provenir de votes francophones. Ils sont suivis par le Vlaams Belang, qui évolue de 6,62%. Vooruit s'inscrit en troisième parti, devant le CD&V et le PTB.

En province d'Anvers, sur base de plus de 80% des bureaux de vote, la N-VA de Bart De Wever se maintient par exemple sans aucun problème. Le parti a un score comparable à celui des élections précédentes, à 31,30%. Le Vlaams Belang est deuxième mais loin derrière, à 20,98% (+2,18). Vooruit, CD&V et PTB se tiennent dans un mouchoir de poche selon ces résultats anversois, avec respectivement 10,70%, 10,46% et 10,26% . L'Open Vld perd plus de trois points de pourcentage, et se retrouve à 6%. Groen enregistre une perte similaire, à 7,62%.

En province de Brabant flamand, où Theo Francken était tête de liste, la N-VA recule mais reste dominante. Les nationalistes flamands perdent 2,55 points de pourcentage et affichent un score de 25,53%, sur base des résultats issus de trois quarts des bureaux de vote. Le Vlaams Belang est à 15,23%. Vooruit gagne du terrain et arrive troisième (13,97%), tandis que les libéraux (12,23%) sont au coude à coude avec le CD&V (12,60%).