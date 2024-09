Changer de parti pour les personnalités politiques: quelles conséquences?

Concernant les bourgmestres et échevins. À Bruxelles, il n'est pas possible de les destituer. En revanche, on peut leur retirer les compétences et les attribuer à d'autres échevins. Ils gardent le titre, mais n'exercent plus rien.

Cela diffère de la Wallonie où le conseil communal peut voter une motion de défiance constructive. S'il y a une majorité, le bourgmestre et l'échevin sont destitués et ils perdent le titre et la fonction.

Une pratique pointée du doigt

Mehdi Minyaoui, coordinateur du Collectif Citoyen à Bruxelles, dénonce cette pratique de changement de parti. Il se dit "outré par cette façon de faire" et dénonce un calcul politique. Il fait remarquer que des électeurs ont voté pour Ludivine de Magnanville avec le programme de Défi.