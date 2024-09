Viol d'une fillette à La Louvière: que va-t-il se passer pour les suspects mineurs d’âge?

Annabelle, 12 ans, a été victime d'un viol collectif il y a à peine quelques jours. Si de nombreuses questions restent ouvertes, deux suspects de douze et quatorze ans ont été identifiés. Une question se pose aujourd'hui : que va-t-il se passer pour ces jeunes ?

La famille est également un élément important. Tout dépend du fait qu'il ait un foyer avec des parents présents et capables de cadrer le jeune. Si la famille a un passé qui a déjà nécessité l'ouverture d'un dossier, la justice décidera de placer le placer dans une institution ouverte, ou fermée s'il y a un risque de fugue.

Le principe est simple : pour en faire entrer un, il faut en sortir un autre. Résultat : la plupart du temps, on n'enferme que les cas les plus lourds.

Les juges souhaitent placer des jeunes, mais ne le peuvent pas le faire dans les temps impartis. Ce dernier prononce alors un placement à dater du jour où une place se libère.

En attendant, le jeune n'est pas lâché seul dans la nature, on essaye généralement de trouver une solution via les familles et des mesures d'encadrement strictes. Outre les IPPJ, il existe aussi des centres privés, mais là aussi, les listes d'attente sont longues.