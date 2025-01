Chaque année, Marcel échappe à l'hiver québécois en Floride, dans un camping car de luxe: "C'est une place de rêve"

"On a la TV à l'extérieur, notre setup de musique… On peut s'asseoir dehors et regarder la TV. On a toute la place... Ce camping, c'est une place de rêve", s’enthousiasme-t-il.

Des camping-cars de luxe pour un confort optimal

Le véhicule, appelé "motorisé" au Québec, est un véritable appartement roulant de 30 à 40 m². Avec un budget oscillant entre 750 000 et 1 million d’euros, ces camping-cars offrent tout le confort imaginable : cuisine équipée, cellier à vin, garde-manger, machine à laver, séchoir, et bien plus.

Pour Marcel, ce style de vie est un choix de cœur, motivé par le climat. "Si on prend notre retraite par ici, c'est pour la chaleur. Il y en a qui aiment le froid, mais moi, je n'aime pas ça", explique-t-il.

Si la Floride reste la destination phare des retraités québécois, son coût de la vie en constante augmentation pousse certains snowbirds à chercher des alternatives. Une destination particulièrement prisée est la République dominicaine, où les prix sont encore plus abordables.