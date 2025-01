Guy a quitté Bruxelles pour vivre sa retraite à Miami: la Floride, nouvel eldorado pour les retraités?

Avec ses 240 jours de soleil par an et ses températures moyennes de 28 °C, la Floride séduit de plus en plus de retraités européens. Guy, un ancien dirigeant belge, a choisi de poser ses valises à Miami, dans le quartier prisé de Coconut Grove, pour profiter d'une retraite sous les palmiers.

"Bruxelles est ma ville natale, donc je la connais bien, j'aime beaucoup y vivre, j'y vais toujours avec grand plaisir. Mais le climat, c'est le climat. Tous les mois d'hiver sont pénibles, et même jusqu'en avril, c'est le manque de lumière qui nous affecte beaucoup", confie Guy.