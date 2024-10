CINEY: réélu, Frédéric Deville estime revenir de loin

Frédéric Deville a remporté son pari en obtenant une majorité absolue. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance puisque plusieurs membres du collège actuel, avec qui il avait remporté les élections de 2018, étaient candidats sur une autre liste, celle des Engagés.

"C'est incroyable, c'est une très belle majorité. J'ai eu 24 colistiers géniaux, on a su rebondir, on a fait une campagne propre, on n'a jamais attaqué les gens, on a toujours parlé du Ciney de demain. Je n'y ai pas toujours cru. J'ai même failli arrêter mais j'ai eu quelques événements sur ma route qui m'ont fait comprendre que je devais y retourner. Quand on a un genou à terre, il ne faut pas mettre le deuxième. On revient de loin", a-t-il déclaré à la télévision locale MaTélé.