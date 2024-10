"Cinq ans sans élection ouvrent une fenêtre d'opportunité"

"Les Engagés se rapprochent ainsi des 30% réalisés par le MR. De plus, Maxime Prévot a réalisé un beau succès à Namur, tandis que Georges-Louis Bouchez n'a pas vraiment pu confirmer à Mons. Il serait dès lors possible que Prévot soit à présent plus ferme envers Bouchez".

Le politologue relève aussi la situation plus favorable du CD&V ce lundi. Les démocrates chrétiens flamands étaient le parti de la majorité qui avait réalisé le moins bon résultat en juin. "À présent, ils sont bien en avant, ce qui devrait les pousser à se montrer plus assertifs", selon lui.

M. Sinardet pointe enfin le maintien du PS. "Le PS conserve plus ou moins le statu quo dans les provinces par rapport à juin. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas un drame non plus", analyse le politologue, selon qui on ne peut pas qualifier les socialistes francophones de grands perdants. "Ils ont tout de même pu conserver nombre de grandes villes".