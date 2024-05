Cinq potentiels navires espions repérés au large des côtes belges

Au cours des six derniers mois, au moins cinq bateaux non-militaires ont été repérés au large des côtes belges et sont considérés comme potentiellement impliqués dans l'espionnage, rapporte samedi la VRT, relayant la Cellule sûreté maritime (CSM).

"Aujourd'hui, l'espionnage est plus difficile à détecter. Alors qu'avant il s'agissait surtout de navires de recherche ou militaires, désormais on utilise aussi des bateaux non-militaires", explique Thomas De Spiegelaere, porte-parole de la CSM. "Il peut notamment s'agir de navires marchands, mais aussi de bateaux de pêche. Ca rend donc la détection plus compliquée." Il faut notamment s'intéresser à eux quand ils naviguent soudainement plus lentement.

Le cabinet du ministre de la mer du Nord Paul Van Tigchelt confirme la tendance. "Il y a également les dragues chinoises qui ont un double statut: elles peuvent être utilisées à des fins économiques mais aussi militaires. Ca ne facilite évidemment pas le repérage."