Combien de temps un gouvernement en affaires courantes peut-il durer avant un retour aux urnes?

La formation d’un nouveau gouvernement en Belgique semble plus incertaine que jamais. Conner Rousseau, président du parti socialiste flamand Vooruit, a déclaré qu'il ne reviendrait pas à la table des négociations sans un engagement clair et une nouvelle note socio-économique de la part de Bart De Wever. Derrière ce blocage, une question demeure : le pays pourrait-il fonctionner plusieurs mois encore sans gouvernement ?

En coulisses, les observateurs et responsables politiques s’éloignent de la date de la Saint-Nicolas, initialement envisagée pour conclure ces pourparlers. Les spéculations s’orientent désormais vers des échéances plus tardives, comme février ou mars 2025, pour un éventuel accord. Pourtant, certains jugent ce scénario optimiste, allant jusqu’à douter de la capacité à former un gouvernement De Wever.