Consignes sur les canettes: les Régions finalisent une note commune

"Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée d'une longue course durant laquelle nous avons travaillé avec méthode et sans tabou ni idéologie préconçue, pour aboutir au système le plus adapté afin de mettre fin aux déchets sauvages qui jonchent encore trop souvent nos rues", a-t-elle ajouté alors qu'elle était interrogée par François Desquesnes (Les Engagés) en commission du parlement régional.

Dès qu'elle sera finalisée, "cette note sera soumise à la décision des trois gouvernements régionaux. Si consensus il y a entre les exécutifs, celui-ci sera acté au niveau de l'organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui aura pour mission d'adapter l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages", a poursuivi la ministre.