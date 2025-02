Crise à la Région bruxelloise : le nouveau duo d’informateurs sauvera-t-il les négociations?

Christophe De Beukelaer et Elke Van den Brandt mèneront une mission d'information afin de relancer les discussions qui pataugent depuis plus de 250 jours.

Le chef de file des Engagés bruxellois, Christophe De Beukelaer, et la formatrice néerlandophone, Elke Van den Brandt (Groen), ont annoncé vendredi soir qu'ils mèneraient une mission d'information dans les prochains jours dans le contexte de la crise persistante en Région bruxelloise.

Cette annonce est intervenue à la suite du pas de côté effectué par David Leisterh en tant que formateur bruxellois francophone et "le refus du Parti Socialiste de prendre l'initiative en tant que deuxième parti francophone". "Le pas de côté de David Leisterh en tant que formateur et le refus du Parti Socialiste de prendre l'initiative en tant que deuxième parti francophone confirment l'impasse politique sans précédent que traverse Bruxelles. La situation est grave. Les défis en matière de qualité de vie, de sécurité, de propreté et de finances ne peuvent plus attendre. Pour reprendre les termes des partenaires sociaux: 'l'inaction n'est plus une option'", ont indiqué ces deux chefs de file dans un communiqué commun.