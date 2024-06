David Leisterh a entamé une série de consultations côté francophone: "Seul le PTB ne recevra pas d'invitation"

Mais certaines options de projet de coalition semblent déjà prendre l'eau, si l'on se fie à des propos discrets glanés côté francophone et d'autres, plus explicites, côté néerlandophone. "Nous avons rencontré David Leisterh ce midi. Cette rencontre confirme notre volonté commune de réformer Bruxelles et nos convergences en matière de gouvernance, finances, sécurité et d'emploi. J'ai pu rappeler l'importance pour Les Engagés Bruxelles d'un projet qui rassemble et d'une politique volontariste sur le climat et la santé que nous mettrons au cœur de nos futurs échanges", a affirmé le président des Engagés Bruxelles, Christophe De Beukelaer sur X.

Chez les autres, et notamment au PS, on se veut beaucoup plus discret, voire muet, même sur le moment et ou la nature d'échanges avec le MR. Le président de DéFI, François De Smet, qui a admis la défaite de sa formation et a annoncé sa prochaine démission, lundi dernier, s'est contenté pour sa part de confirmer qu'il avait bien rencontré David Leisterh au siège du MR. Mais c'était, selon lui, davantage sur le ton de la courtoisie, après la défaite électorale des amarantes.

Chez Ecolo, également largement battu à Bruxelles, Zakia Khattabi, y est allée d'un: "Les deux grands partis ont divisé pour mieux régner. Et bien qu'il règnent maintenant...". Elle a ainsi fermé la porte à une participation d'Ecolo au gouvernement bruxellois quelle que soit la formule que certains au MR, chez Les Engagés, voire au PS pourraient être amenés à envisager.