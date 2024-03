Des activistes bloquent les entreprises d'armement OIP Sensor Systems et Thales

Dans le cadre d'une action coordonnée au niveau international, des activistes pro-palestiniens ont bloqué lundi vers 06h30 les entreprises d'armement OIP Sensor Systems à Audenarde et Thales à Herstal. Des actions similaires ont eu lieu simultanément en Suède et en France auprès de ces mêmes entreprises.

A Audenarde, en Flandre orientale, une septantaine de participants se sont enchaînés aux grilles d'accès à la zone industrielle abritant OIP Sensor Systems. Des activistes pro-palestiniens ont également occupé le toit du bâtiment. A Herstal, une cinquantaine de militants bloquent l'entrée et le passage logistique de l'entreprise Thales.

Les activistes dénoncent la contribution de ces firmes à "l'apartheid israélien" via des livraisons d'armes et de technologies militaires qui rendent possible le "siège de Gaza". Ils exigent un embargo immédiat.