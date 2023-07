Des budgets pour la prévention au travail, si des mesures sont prises

Mais, pour bénéficier d'un budget effectif, la (sous-)commission paritaire concernée va devoir conclure une convention collective de travail CCT reprenant les mesures qu'elle envisage de prendre.

Les cinq secteurs qui comptent le plus d'absentéisme sont actuellement la commission paritaire des établissements et services de santé, qui comprend notamment les hôpitaux, les maisons de repos et les soins à domicile ; la commission paritaire du secteur des titres-services ; les sous-commissions paritaires des établissements et services d'éducation et d'hébergement ; la commission paritaire des services de sécurité et/ou de surveillance et, enfin, la commission paritaire de la construction.