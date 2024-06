Des chercheurs de la KU Leuven élucident le rôle d'une protéine dans la maladie de Charcot

Une étude du laboratoire VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research dévoile le comportement de la protéine FUS dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA, aussi connue comme maladie de Charcot) et la démence frontotemporale (DFT). Les travaux, financés par la Fondation Stop Alzheimer, ont été publiés dans la revue Molecular Neurodegeneration, signale la fondation vendredi.

La démence frontotemporale (DFT) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sont deux troubles neurodégénératifs graves. La première se caractérise par des changements de personnalité, de comportement et de langage dus à la dégénérescence des lobes frontaux et temporaux du cerveau. La seconde entraîne une faiblesse musculaire progressive et une paralysie ainsi que des problèmes de déglutition et de parole en raison de la perte sélective des neurones moteurs.

Les scientifiques ont longtemps suspecté le rôle de la protéine FUS dans ces deux maladies, mais le mécanisme de celle-ci restait mystérieux jusqu'ici. Pour le comprendre, les chercheurs ont injecté des agrégats de FUS associés à la maladie dans des souris. Ainsi, les agrégats ont agi comme des graines et ont propagé la protéine dans le cerveau des souris.