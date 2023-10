Des formations aux métiers de l'eau dispensées au centre de formation du Forem de Dinant

"Le métier de fontainier n'étant pas enseigné dans les écoles, le Forem s'attelle à répondre à la demande des entreprises. Jusqu'à présent, les formations se déroulaient principalement en région liégeoise avec le Polygone de l'eau. Aujourd'hui, les demandeurs d'emploi des provinces de Namur et du Luxembourg peuvent aussi se former à ce métier en pénurie", a commenté l'organisme wallon dans un communiqué.

Cette section sera inaugurée par une formation "coup de poing pénurie" organisée dès le mois de décembre, en collaboration avec diverses entreprises. L'objectif sera de former et recruter 10 fontainiers. Une séance d'information est fixée au 13 novembre.

D'après le Forem, au moins 80 % des stagiaires qui réussiront la formation de 6 mois pourront décrocher un contrat à durée indéterminée au sein d'une des entreprises participantes.

En Wallonie, 40.980 km de réseau d'eau potable et 20.000 km de réseau d'égouttage doivent faire l'objet d'entretiens. L'assemblage, l'entretien et le contrôle de ces canalisations sont assurés par les fontainiers. D'autres métiers tels que les techniciens de maintenance de la distribution et de l'assainissement des eaux ainsi que les ouvriers en pose de canalisations qui doivent se former aux techniques de la fontainerie sont aussi impliqués.

L'objectif du Forem est de certifier, chaque année, 150 fontainiers en Wallonie, dont une septantaine au nouveau centre de Dinant.