Des solutions trouvées pour fluidifier la circulation sur la N4 à Erpent

Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), et le bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés), ont trouvé un terrain d'entente afin de fluidifier la circulation sur la N4 à Erpent, ont indiqué lundi les deux parties.

Il y a plusieurs semaines, la circulation a été réduite à une seule bande sur la voirie régionale, l'autre bande étant désormais réservée aux bus et cyclistes. L'objectif annoncé était d'inciter à une mobilité plus douce pour désengorger le centre de la capitale wallonne, grâce à un parking de dissuasion (P+R). Le problème est que ce parking ne sera pas opérationnel avant 2026 et que l'offre de bus n'a pas été augmentée, avait souligné il y a peu Maxime Prévot. Les conducteurs circulant sur la N4 se retrouvaient depuis cet aménagement longuement bloqués par des embouteillages.

La commune et le cabinet du ministre Henry se sont mis autour de la table et ont réussi à trouver un accord. En décembre, la seconde bande sera rouverte aux automobilistes entre les carrefours de Velaine et de Géronsart, dans les deux sens de circulation, tout en y réduisant la vitesse à 50 km/h.