Deux sièges de plus pour ProDg au Parlement germanophone, pour un total de huit

Autre progression, celle de Vivant qui remporterait un siège supplémentaire, lui permettant d'obtenir un quatrième élu. Les libéraux germanophones du PFF se maintiendraient à 3 sièges alors que le SP, le CSP et Ecolo en perdraient un chacun.

"On ne s'attendait pas à une telle victoire. On est surpris d'avoir remporté deux sièges supplémentaires et d'avoir atteint un résultat supérieur à 29%, ce qui nous permet de creuser l'écart face à la seconde formation politique qu'est le CSP", a réagi d'emblée Oliver Paasch