DIRECT: Alexander De Croo a cédé les clés du 16 rue de la Loi à Bart De Wever

10h45

Un gouvernement de quadras

La moyenne d'âge des membres du gouvernement De Wever est plus élevée que celle du gouvernement De Croo. Elle s'élève à 48 ans, contre 42 ans pour l'exécutif sortant. Sept des quinze membres sont quadragénaires.

Seuls deux membres ont moins de quarante ans : Mathieu Bihet (33 ans) et Eléonore Simont (27), qui sera la benjamine de l'équipe De Wever.

À l'inverse, trois membres ont plus de 60 ans, Frank Vandenbroucke (69 ans) étant le plus âgé, suivi de Jan Jambon (64) et Jean-Luc Crucke (62).

Le gouvernement sera donc principalement composé de quadragénaires avec sept des quinze membres de la nouvelle équipe dans cette tranche d'âge : Vincent Van Peteghem (44), Anneleen Van Bossuyt et Rob Beenders (45), Theo Francken, Annelies Verlinden et Maxime Prévot (46) et David Clarinval (49).

Les quinquas du gouvernement sont, outre le Premier ministre Bart De Wever (54), Vanessa Matz (51) et Bernard Quintin (53).