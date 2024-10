Ecolo saisit les parlements du pays pour demander l'arrêt des négociations Mercosur

Concrètement, le texte demandera aux différents exécutifs de refuser la délégation de pouvoir au gouvernement fédéral pour la signature de l'Accord entre l'Union européenne et le Mercosur et de s'engager pour l'élaboration au niveau européen d'un autre modèle d'accord commercial.

Les négociations sur le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays latino-américains du Mercosur sont toujours en cours. Or, pour Ecolo, ce projet d'accord "représente plus que jamais un danger pour le climat, l'environnement, l'agriculture, le respect des droits humains et la santé des citoyens".

"S'il entre en vigueur, il sera une source de concurrence déloyale pour nos agriculteurs et agricultrices, de déforestation et d'attaques sur les droits de personnes qui, ici et ailleurs, nous font vivre. Sa négociation, comme son adoption future, posent des questions démocratiques", pointent les verts.

"Nous défendons un commerce qui respecte les gens et la planète, qui crée une richesse partagée. Pas un commerce dérégulé, qui crée du mal-être et détruit notre environnement pour le bénéfice de quelques-uns. Le traité en négociation est un danger pour nos valeurs, et nous proposons un autre modèle", conclut Marie Lecocq, la co-présidente d'Ecolo.