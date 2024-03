Ecolo veut un cadastre des espaces et des biens de la Régie des Bâtiments

La Régie des Bâtiments dispose d'un parc immobilier comptant actuellement 886 biens (terrains, bâtiments et dépendances) qu'elle gère et met à disposition de l'État fédéral. Pour le député Louis Mariage, "il est nécessaire d'avoir une meilleure vision des actions mises en place par la Régie au regard des normes, portant sur les espaces, les données énergétiques et les aspects sécuritaires, d'accessibilité et de santé."

La liste des biens n'est pas publique "et ne détaille pas les caractéristiques nécessaires pour suivre les avancées quant aux normes imposées en matière de bâti", ajoute-t-il dans un communiqué. "Nous demandons au secrétaire d'État (Mathieu Michel, MR, ndlr) plus de transparence dans la gestion des bâtiments de la Régie, en rendant public son cadastre sur son site web, avec une mise à jour annuelle. En outre, un rapport annuel portant sur la gestion des espaces devrait être transmis aux parlementaires", indique encore Louis Mariage.