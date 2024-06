Elections 2024: voici à quoi ressemble la journée d'un président de bureau de vote

Philippe Simonart est un lève-tôt. Ce citoyen a été désigné comme président d'un des nombreux bureaux de vote qui accueillent, depuis 8h ce matin, les millions de Belges qui veulent exprimer leur voix dans le cadre de ces élections. C'est donc lui qui veille, dès son arrivée, au bon fonctionnement de tout le lieu et des différents outils à sa disposition.

"Un rôle important"

Première vérification: celle des isoloirs. Il vérifie que le crayon y est bien installé. Il va ensuite découvrir ses assesseurs et définir les rôles de chacun. Les bulletins de vote arrivent par milliers, il y en a 2.400 à recompter, pour vérifier que tout soit bien disponible pour les électeurs. Un rôle qui tient d'ailleurs à cœur de Philippe, très investi dans sa mission. "C'est un rôle important, franchement. On va le faire le mieux possible, on est bien formés pour le faire et on va garder notre calme et notre sang-froid jusqu'au bout", nous raconte-t-il.