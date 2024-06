Aucun parti ne veut gouverner avec les extrêmes... ce qui promet un "après-élection" mouvementé: voici le 42ème carnet de campagne

Voici le 42e épisode de notre carnet de campagne, ce mardi. Une journée marquée par les exclusives : aucun parti ne veut gouverner avec les extrêmes, et cela va compliquer l'après-élection. Les syndicats ne veulent plus du MR et Georges-Louis Bouchez observe tout cela depuis son balcon. Enfin, une campagne de Gaia s’en prend au PS et au CD&V et le président des sociaux-chrétiens est en colère.

On débute ce carnet de campagne avec une petite déclaration tout en rejet du président de Défi, François De Smet. "Ici, avec la N-VA, on a un parti qui est extrêmement poreux non seulement au nationalisme mais à une forme de parfois de xénophobie, proche du Belang", estime-t-il.

Pas de place pour les extrêmes

Le Vlaams Belang, c’est l’extrême droite flamande. Mais dans les exclusives, le président de Défi va donc encore plus loin. "Si vous dites non à la N-VA, il ne reste plus grand monde puisque l’on exclut le Vlaams Belang et le PTB, je suppose", analyse Martin Buxant, notre spécialiste politique. "Oui, bien sûr", répond le président de Défi. "Il ne faut quand même pas être pessimiste. Vous n’allez pas me dire que le PTB, la N-VA et le Vlaams Belang vont faire une majorité ensemble."