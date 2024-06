Géométrie variable au MR, campagne recyclée au PS et faute d’orthographe d’une candidate N-VA: voici notre carnet de campagne n°41

Aujourd’hui, c'est le lendemain de la boulette : "Monsieur Boukili, vous n'allez pas venir nous donner des leçons ici en Belgique. Il y a des règles, on les respecte. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique", a lancé Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur le plateau de Rendez-vous.

Tollé des autres partis. On les a vus, lus et entendus. Mais rajoutons à cela deux éléments: d'abord, la réaction du principal intéressé, Nabil Boukili, candidat PTB. Une réaction sous forme de question : "Vous voulez que je revienne où ? Vous me dites revenez. Vous voulez que je revienne où ?". Pierre-Yves Jeholet répond : "Je n’ai pas dit ça. Il y a la neutralité de l’État et il y a des règles en Belgique. Et c’est vrai pour tout". Et oui, il est belge. Difficile de revenir ou rentrer quelque part sauf à Bruxelles. Il habite dans la capitale.