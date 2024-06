Comment expliquer l'effondrement d'Écolo au dernier scrutin? "Les verts ont perdu leur électorat centriste"

RTL info a pu se procurer en exclusivité un sondage, commandé par le Parti socialiste, qui explique la droitisation de la politique francophone. Ce sondage, réalisé par le centre d'études Cluster 17 auprès de 1.736 personnes, permet notamment de mieux comprendre comment les écologistes ont perdu des voix au profit du centre et de la droite. Analyse.

En Wallonie, 17% des électeurs Écolo de 2019 ont voté Les Engagés et 12% ont voté MR.

Les verts figurent parmi les grands perdants de ces élections 2024. La moitié des voix qui les avaient portés au pouvoir en 2019 se sont volatilisées. Un sondage réalisé du 10 au 12 juin dernier par le centre d'étude Cluster 17, détaille la perte de tout l'électorat centriste des écologistes. Une perte qui a largement profité au MR et aux Engagés.

À Bruxelles, c'est 14% des électeurs Écolo de 2019 qui ont voté cette fois DéFI, 10% Les Engagés et 11% MR.

Sur une question comme la taxation des ultras-riches, Écolo n'apparaît qu'en troisième position. Loin derrière le PTB et le PS.

La seule et unique possibilité pour le parti de se reconstruire, c'est de bâtir autour de la question de l'environnement, mais sans ancrer leurs discours et leurs propositions à la gauche de la gauche. Cet espace-là est déjà saturé par le PTB et le Parti socialiste.

L'idéal serait un duo de coprésidents pouvant être considérés comme une alternative crédible à l'offre centriste des Engagés. Plusieurs noms sont déjà cités, comme les deux ex-députés Samuel Cogolati et Gilles Vandenbuure ou encore la Bruxelloise Marie Lecoq. Une chose est certaine: les écologistes ne survivront que s’ils proposent de l’environnement autrement.