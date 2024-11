Sans Vooruit, quelles sont les options pour former un gouvernement? Deux hypothèses se dégagent

Près de 5 mois après les élections, le parti Vooruit claque la porte de la coalition Arizona au niveau fédéral. Le formateur, Bart de Wever, a présenté sa démission au Roi, qui lui a finalement donné un délai d'une semaine supplémentaire. Histoire de sortir de la crise et de trouver, qui sait, un nouveau partenaire.

Les pistes de solutions sont peu nombreuses : premièrement, on pourrait imaginer que Bart De Wever reprenne langue avec Vooruit et Conner Rousseau, mais c'est peu envisageable vu le déroulé des derniers jours et des dernières heures.

Ensuite, autre option, et elle est beaucoup plus vraisemblable : se tourner vers l'Open VLD. Avec l'Open VLD, le MR, la N-VA, le CDNV et les Engagés, cette future coalition aurait 76 sièges sur 150 à la Chambre. Une majorité donc fragile d'un seul siège, mais une majorité tout de même.

Dernière hypothèse : on rebat les cartes, on se tourne par exemple vers le Parti Socialiste, mais dans ce cas est-ce que la N-VA acceptera de rester dans la coalition ? Une hypothèse très hasardeuse qui pourrait nous mener à des élections anticipées, mais on n'en est pas encore là.

Bart De Wever a donc rendez-vous le 12 novembre chez le Roi au Palais Royal. Il lui reste donc une semaine pour tenter de trouver une solution.