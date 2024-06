Dernières consultations royales et nomination de l'informateur: revivez notre direct à J+3 des élections

15h29 Bart De Wever nommé informateur par le Roi Convoqué au Palais royal de Bruxelles, Bart De Wever a été nommé informateur. Le bourgmestre d'Anvers aura pour but d’identifier les partis désireux de former rapidement une coalition stable au niveau fédéral et de dégager ses principales orientations politiques.

15h20 Bart De Wever quitte le Palais

14h36 François De Smet (Défi) quitte le Palais Le président de Défi quitte le Palais aussi discrètement qu'il n'y est arrivé. Il n'a pas accordé d'interview aux médias.

14h29 Bart De Wever vient d'arriver au Palais

13h33 Bart de Wever a "gagné son pari" Notre journaliste Loïc Parmentier est présent devant le Palais royal et il réagit à l'annonce de la convocation de Bart De Wever: "C'est assez logique que Bart De Wever soit nommé pour cette mission royale. C'est tout simplement le président du plus grand parti de Belgique, le premier parti de Flandre, il a réussi son pari, il a gagné les élections en Flandre. Bart De Wever s'était d'ailleurs positionné un peu avant les élections comme candidat Premier ministre."

13h06 Bart De Wever va être reçu par le Roi Le président de la N-VA Bart De Wever va être reçu par le Roi au Palais à 14h30. Il devrait être nommé informateur.

12h03 François de Smet quitte le Palais, les consultations royales sont terminées Le président de DéFi François de Smet s'est entretenu 30 minutes avec le roi. Les consultations royales sont maintenant terminées. On attend donc le nom de l'informateur.

11h35 François de Smet est arrivé au Palais François De Smet, le président de DéFi est à son tour arrivé au Palais royal pour entamer son entretien avec le roi. "Je crois que la situation politique est beaucoup plus claire que d'habitude", a-t-il déclaré. "Et donc il appartient maintenant aux vainqueurs clairs de cette élection de transformer l'essai, même si la Suédoise a laissé le pays dans la situation qu'on connaît, avec de très mauvais souvenirs en termes de santé, de défiscalisation de la justice et de la police, et un pays plus divisé que jamais. Donc on va voir comment celles et ceux qui ont les commandes aujourd'hui vont rassembler.."

11h18 Bart De Wever a rencontré Raoul Hedebouw Le président de la N-VA et informateur flamand Bart De Wever s'est entretenu mercredi matin avec le président du PTB/PVDA Raoul Hedebouw dans le cadre des traditionnelles rencontres exploratoires en vue la formation d'un nouveau gouvernement en Flandre. Plus tard dans la journée, à 17h00, le bourgmestre d'Anvers aura cette fois un entretien préliminaire avec les co-présidents de Groen, Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout. On ignore encore ce que fera par la suite Bart De Wever, vainqueur des élections de dimanche. Celui-ci pourrait tenir un second round de discussions préliminaires. Ou accélérer alors le tempo et annoncer d'emblée l'ouverture de véritables négociations pour la formation d'une coalition entre son parti, le CD&V et Vooruit.

11h09 "On se prépare pour une opposition", dit Groen Nadia Naji, co-présidente de Groen, à sa sortie du Palais: "On se prépare pour une opposition, on ne va pas dépanner un gouvernement de droite", dit-elle. "Sur l'idée de Good Move il n'y a aucun problème. Augmenter des pistes cyclables et l'idée d'augmenter plus les transports en commun bien sûr. Je pense que pour nous la priorité reste très claire, on a un mandat pour continuer à changer Bruxelles et c'est ce qu'on fera."

10h44 Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet ne sont restés que 20 minutes Les co-présidents démissionnaires d'Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet sont sortis de leur entrevue avec le roi après moins de 20 minutes. Il s'agit de l'entretien le plus court.

10h31 Les co-présidents d'Ecolo démissionnaires sont arrivés au Palais Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, les co-présidents démissionnaires d'Ecolo, sont entrés dans la cours du Palais royal sans dire le moindre mot aux médias.

10h25 Elke Van den Brandt (Groen) n'entend pas renoncer à Good Move La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, cheffe de file de Groen, qui est arrivé premier parti flamand à Bruxelles lors des élections régionales dimanche, a exclu mercredi de supprimer le plan de mobilité régional Good Move, comme l'a réclamé durant la campagne le MR, arrivé premier côté francophone. Forte de son succès de dimanche (22,8% dans le corps électoral flamand à Bruxelles, NDLR), Mme Van den Brandt estime avoir reçu dimanche un mandat clair pour poursuivre sa politique en vue de réduire la pression automobile dans la capitale.