Des sommes mirobolantes: voici combien les partis politiques ont dépensé en publicité sur les réseaux sociaux

Ce sont les dernières heures de la campagne électorale. Les politiques viennent à votre rencontre non seulement dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Et ce n'est pas un hasard: les partis ont dépensé des sommes records sur les réseaux sociaux. Certains hommes politiques plus que d'autres, surtout au Nord du pays, avec des montants mirobolants...

On est allés prendre la température auprès des électeurs dans la rue: "C'est une candidate qui demandait de voter pour un autre candidat", nous lance une passante. "Ça fait quelques semaines que là j'ai une vidéo sur trois c'est de la politique", avoue un autre. "Mes enfants sont sur Tiktok tous les deux, ils votent pour la première fois cette année, et ce qu'ils voient là-dessus pourrait les influencer", estime ce papa.

Le Vlaams Belang en première place du podium des dépenses publicitaires sur les réseaux

Objectif: augmenter leur notoriété. En Belgique, les partis ont dépensé plus de 4 millions en publicités ciblées sur Facebook et Instagram, depuis la période de prudence de ces 4 derniers mois. C'est 2 fois plus qu'en 2019. "Ce qu'on voit surtout, c'est une accélération. Ici, ces dernières semaines on voit que les 30 derniers jours pèsent à peu près 54% de l'ensemble, donc il y a eu une véritable accélération de la part de tous les acteurs dont certains comme le Vlaams Belang", explique Xavier Defraux, spécialiste des médias sociaux.

Podium des partis politiques qui ont le plus dépensé en publicité sur les réseaux sociaux © RTL info

Le parti d'extrême droite flamand a dépensé plus de 800.000 euros. Rien que 269.626 euros pour Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang. En deuxième position, Raoul Hedebouw (PTB) avec 52.907 euros, et enfin Bart De Wever (NVA) en 3e position avec 28.971 euros. Ce podium a été réalisé par rapport aux frais des 30 derniers jours.

3 fois moins de budget côté francophone

"Côté néerlandophone, c'est une véritable surprise que le Vlaams Belang soit à ce point en tête par rapport à d'autres partis. La NVA a longtemps été au coude à coude puis s'était fait doublé par le PVDA. Et là on voit un écart énorme", ajoute l'expert.