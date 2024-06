Elections 2024: des centaines d’électeurs ont reçu les mauvais bulletins de vote, quel impact pour le scrutin?

Quelques 2.200 électeurs ont reçu de mauvais bulletins de vote électronique. Cela concerne notamment Bruxelles et la Flandre.

Au moins 2.171 électeurs ont reçu un mauvais bulletin de vote électronique lors des élections du 9 juin, selon le rapport du Collège d'experts chargés du contrôle des systèmes électroniques de vote, cité par De Standaard mercredi.

Selon le Collège, ces 2.171 électeurs ont reçu le bulletin réservé aux mineurs et aux Européens, qui ne peuvent voter que pour le Parlement européen. Les experts ont vérifié tous les cantons de Bruxelles et de la Belgique germanophone et ont procédé à un échantillonnage dans cinq cantons de Flandre.