Formation fédérale: après la pause de Noël, les négociateurs de l'Arizona se réunissent à nouveau ce samedi

Après une courte pause de Noël mardi et mercredi et des réunions techniques entre experts jeudi et vendredi, les négociateurs principaux de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se réuniront à nouveau samedi vers midi. Il s'agira dans un premier temps de discussions bilatérales, où chaque délégation rencontrera séparément le formateur avant une possible négociation en séance plénière plus tard dans la journée de samedi ou dimanche.

Une nouvelle note

La nouvelle note de réforme socio-économique de M. De Wever figure à l'agenda. Les partis ont eu toute la semaine pour se pencher dessus et formuler des remarques. D'après La Libre, les socialistes flamands ont remis 500 amendements. Le CD&V aurait également apporté des dizaines de modifications. "Ce n'est pas signe d'espoir", selon une source. "On en parle depuis six mois. C'est à se demander sur quelle planète les gens vivent."