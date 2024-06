Georges-Louis Bouchez s'exprime sur son "choix privilégié" pour former un gouvernement: "On a reçu un mandat très clair"

Le MR s'offre ainsi 20 sièges dans l'hémicycle de la capitale, devant le PS (16) et le PTB (15). Il se prépare à ouvrir les négociations en vue de la constitution d'une majorité régionale, une première pour les libéraux francophones depuis 1999.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez s'exprimé dans bel RTL Matin. "J'ai déjà connu des matins plus compliqués. C'est surtout une grande responsabilité. Hier, j'étais déjà en train de réfléchir aux différentes combinaisons. C'est assez rare ce qui est en train de se produire en Belgique. Il y a des orientations très claires données par les électeurs. On voit le choix du centre-droit avec les Engagés et nous. On a reçu un mandat très clair, mais maintenant il faut le faire."