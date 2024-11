Pourquoi Ahmed Laaouej (PS) ne sera finalement pas le prochain bourgmestre de Koekelberg

Elu député régional en juin dernier, M. Laaouej devait faire un choix en vue de la prochaine mandature, dans le contexte des nouvelles règles anti-cumul entrées en vigueur en Région bruxelloise.

Devant l'assemblée de la section socialiste de Koekelberg, il a justifié celui-ci, se disant "fort du soutien de 25.000 Bruxelloises et Bruxellois lors des élections régionales de juin qui l'ont promu premier en voix de préférence, et vu l'urgence de former un gouvernement régional qui puisse répondre aux urgences sociales, économiques et environnementales".