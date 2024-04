"Pourquoi pas": la cheffe de file du PTB à Bruxelles soutient la proposition sur l'élargissement du nombre de langues pour passer le permis de conduire

La proposition d'un député PS visant à élargir aux huit langues les plus parlées à Bruxelles l'examen du permis de conduire a suscité de vives réactions au sein de la droite. Ce mardi, Françoise De Smedt, cheffe de file du PTB au parlement bruxellois, était l'invitée de Martin Buxant dans la matinale de bel RTL et est notamment revenue sur ce sujet.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, le député Hasan Koyuncu (PS) annonce vouloir élargir aux huit langues les plus parlées à Bruxelles les examens pratiques et théoriques du permis de conduire dans la capitale. Une proposition soutenue par deux autres députés socialistes. "La maîtrise d'une des deux langues (une des langues officielles de la région bruxelloise, le français et le néerlandais, ndlr) ne doit pas être un frein pour passer les examens. Ce qui est le plus important, c'est de maîtriser la signification des panneaux de signalisation", justifie le vice-président du Parlement francophone bruxellois.

Du côté du MR, cette proposition ne passe pas du tout. "Le communautarisme n’a décidément qu’une seule langue, celle de la gauche", a réagi David Leisterh, le président du MR bruxellois sur X.