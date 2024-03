"On pourrait récupérer 10 milliards": le PTB s'explique sur sa "nouvelle" taxe des millionnaires

La députée fédérale sortante, 2e sur la liste PTB à Liège, Nadia Moscufo, était l'invitée de Martin Buxant ce mercredi matin. Elle a notamment souhaité réagir aux propos d'Ahmed Laaouej lundi matin sur bel RTL, qui a estimé que "le PTB se ramollit". Il faisait allusion à la taxe des millionnaires pour laquelle le PTB veut taxer, non plus à partir d'un million d'euros de patrimoine, mais bien à partir de cinq millions.

Nadia Moscufo a d'abord souhaité expliquer pourquoi on avait besoin de cette taxe des millionnaires en Belgique : "Ici avec la Vivaldi et déjà avant, c'est toujours dans la poche des travailleurs et des petits indépendants qu'on va chercher l'argent. Et ça, les gens en ont marre, et donc nous avons besoin d'une taxe sur les millionnaires pour faire payer les 1% des plus riches dans ce pays, ceux que la Vivaldi a protégés jusqu'à maintenant".