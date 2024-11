Qui va succéder à Willy Demeyer? Voici l'annonce du bourgmestre de Liège

Invité dans Face à Buxant, le bourgmestre liégeois, Willy Demeyer, a évoqué la fin de sa carrière à la tête de Liège. Il quittera ses fonctions avant la fin de son mandat. Et c'est Christie Morreale qui lui succédera. "Elle a fait, pour sa première présentation à Liège, le 2e score toutes listes confondues après celui du bourgmestre", a rappelé Willy Demeyer qui estime que l'ancienne ministre wallonne de la Santé est en position "à la fois politiquement mais aussi au regard du code de la démocratie" de lui succéder.

À lire aussi Elections communales 2024 : Demeyer et Morreale sur la même liste à Liège



Selon Willy Demeyer, aucune date n'a été fixée, mais il est certain que cela arrivera en cours de législature. "Nous déterminerons le moment venu", a-t-il expliqué. "J'ai à la fois souhaité terminer un certain nombre de choses que l'on n'a pas pu finir à cause des crises qui nous ont touchés pendant cette législature. Je crois qu'il est de mon devoir de préparer la suite et je suis très heureux de ce qui s'est passé", a-t-il conclu.