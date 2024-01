Recrutement quatre étoiles de célébrités: quel est le réel intérêt pour les partis?

"On ne m'attendait pas du tout ici et c'est vrai que pour moi aussi, c'est encore une belle surprise." Julie Taton est la dernière candidate surprise propulsée sur les listes électorales. L'ancienne animatrice occupera la deuxième place de la liste fédérale du MR dans le Hainaut.

"À partir du moment où les sondages d'opinion indiquent des scores extrêmement serrés, chaque pourcent va compter et faire venir une personnalité connue peut permettre de faire la différence. D'autre part, depuis un certain nombre d'années, on assiste à un phénomène de crise de la démocratie avec une forte attente de renouvellement de l'offre politique", analyse le politologue Pierre Vercauteren.

"En Belgique, on est dans une particratie, ce sont les présidents de parti qui décident de tout donc on ne peut plus être un électron libre comme on l'était dans sa fonction précédente. On est obligé de respecter les lignes de partis et souvent, il y a un peu de déception chez ces attrape-voix qui servent sur les listes électorales, mais qui sont finalement pieds et poings liés politiquement", explique Martin Buxant, spécialiste politique.

Bien que l'arrivée de ces nouvelles recrues fasse parfois grincer des dents au sein des partis, le choix final revient toujours à l'électeur.

